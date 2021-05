Quella di sabato prossimo contro il BeneventoDopo sei anni a lottare e correre per la salvezza, il Gallo ha il legittimo desiderio di alzare l'asticella.Il presidente Urbano Cairo attende il faccia a faccia con il proprio capitano ma ha già capito cheLo Special One lo voleva già l'estate scorsa al Tottenham e culla sempre l'ambizione di essere l'allenatore della definitiva consacrazione dell'attaccante di Calcinate. Dodici mesi fa la Roma aveva proposto 50 milioni con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma Urbano Cairo aveva eretto un muro invalicabile. Ora lo scenario è cambiato completamente,il fattore Mou può risultare decisivo e portare nella Capitale il centravanti della nostra Nazionale. A partire dalla prossima settimana sono previsti i primi contatti per provare a intavolare una vera e propria trattativa.E il Milan? Resta sullo sfondo,Andrea Belotti resta un'opzione per il club rossonero ma non la principale per via dei costi importanti che richiederebbe un'eventuale operazione.