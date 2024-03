Fiorentina, Beltran: 'Olimpiadi con l'Argentina? Sarebbe incredibile'

Dopo un inizio in salita, Lucas Beltran si è preso la Fiorentina a suon di gol e prestazioni. Infatti in 24 presenze in campionato ha siglato 6 reti, arrivate dalla quattordicesima alla venticinquesima giornata di campionato. Mentre in Conference League sono arrivate 3 reti in 7 presenze. L'attaccante argentino della Fiorentina è impegnato con la nazionale U23, con cui è protagonista, infatti ha siglato due gol nella prima delle due partite contro il Messico U23. Il classe 2001 ha parlato ai canali ufficiali della Federazione Argentina.



LE DICHIARAZIONI- Sul momento personale e sulla stagione si è cosi espresso: " Questi gol sono arrivati nella mia prima partita ufficiale con questa maglia, nonostante fosse un'amichevole. Significa molto per me e la mia famiglia, ed è la ricompensa per il lavoro che ho svolto in questi anni. Orgoglio e felicità direi che sono i sentimenti che mi vengono in mente". Un commento anche sulla possibilità di andare ai giochi Olimpici per rappresentare l'Argentina: "Sarebbe incredibile se il Ct Mascherano mi scegliesse, un vero orgoglio. Le aspettative per il torneo di Parigi sono alte ma dobbiamo ancora lavorare tanto e aggiungere pedine importanti da qui alla prossima estate".