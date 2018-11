. Un avvio di stagione straripante per l'ex giocatore del Torino, fin qui il centrocampista più prolifico del torneo insieme all'argentino De Paul. Meglio anche di due stagioni fa, quando con la maglia granata mise già in mostra il suo fiuto per il gol, andando a segno quattro volte nelle prime 12 giornate. Neppure la frenata subita nell'ultimo mese dalla Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati sembra aver intaccato il suo momento d'oro. Un exploit che ha acceso gli entusiasmi di diversi addetti ai lavori, ma non quelli dell'ex allenatore di Inter e Manchester City, che ha scelto, ancora una volta, di lasciarlo a casa.- L'ex capitano dell'Under-21 aveva conquistato la chiamata di Mancini in occasione degli impegni di settembre contro Portogallo e Polonia. Ma, seppur convocato, non scese in campo neppure un minuto.. Una scelta difficile da comprendere da parte di un ct che ha spesso manifestato la propria indolenza verso il mancato impiego di giovani italiani nel nostro campionato.. Numeri alla luce dei quali è difficile giustificare una sua assenza dall'elenco dei 27.. Tonali, dopo Zaniolo, è il secondo caso dell'era manciniana di un giocatore convocato senza nessuna presenza in Serie A. Esperimenti senz'altro motivati, che arrivano tuttavia in un momento storico in cui il bisogno di certezze appare forte, se non disperato.- Il numero 24 della Fiorentina non avrebbe di certo risolto magicamente tutti i problemi di una Nazionale ancora da plasmare. Ma avrebbe forse garantito al centrocampo Azzurro una dose di concretezza e gamba che non guastano mai.. L'Inter, con cui vinse un campionato Primavera nel 2012 e con cui fece il suo esordio ufficiale in Serie A un anno più tardi, l'aveva perso nel 2015 quando il Torino se lo aggiudicò alle buste. Ora (anche in un'ottica europea in cui i giocatori del vivaio agevolano la stesura delle liste UEFA) i nerazzurri, alla ricerca di rinforzi a centrocampo, potrebbe pensarci.