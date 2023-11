L'ex calciatore della Fiorentina Marco Benassi ha parlato in un'intervista a milannews.it, queste le sue parole partendo dal tema Jovic: "Ho conosciuto Luka e posso dire che è un ragazzo che ha delle qualità incredibili. A volte ha fatto fatica a farle vedere, ma il suo talento è indiscutibile! Io credo che gli basti trovare una scintilla, anche per ritrovare fiducia, e poi potrà dare tanto al Milan"



PIOLI - Innanzitutto ci tengo a dire in primis che il mister è una grandissima persona a livello umano. Sono ormai passati tanti anni da quando eravamo insieme alla Fiorentina ma, puntualmente, ogni anno ci sentiamo almeno cinque-sei volte. Detto ciò, Pioli - oltre ad essere un grandissimo allenatore di campo - è anche un grandissimo gestore di gruppo. Quindi sono certo che il Milan verrà fuori anche da questa situazione. Sono periodi che in una stagione possono capitare, ma - conoscendo il mister e la sua dedizione al lavoro - ne usciranno al 100%”.



SCUDETTO - Con tutta onestà: quest’anno ho visto molte partite e devo dire che, come ho visto l’Inter, non ho visto nessun’altra. Sicuramente Milan, Juve e Napoli proveranno fino alla fine a stare lì, ma come favoriti vedo i nerazzurri”.