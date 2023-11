. Era andato insieme a mamma Federica per accompagnare il cugino più grande. Lui in campo, Camarda fuori. A palleggiare con un pallone: destro, sinistro, tac, tac. Ogni tanto la palla cadeva e ripartiva. Poi la frase che gli ha cambiato la vita: "Vuoi venire a giocare in campo?".: Milan in emergenza in attacco, Pioli sta pensando di convocare quel 15enne da record che se dovesse giocare anche solo un minuto diventerebbe l'esordiente più giovane nella storia della Serie A:. Non bisogna aspettarsi che risolva la partita, ma gli va dato spazio"."Non è un ragazzo che corre questo rischio, ha la testa sulle spalle e sa quello che sta facendo. Conosco anche i genitori, sono fantastici. E so che sono molto attenti alla sua crescita"."Sì, assolutamente. Gliel'hanno sempre detto. Inoltre, noi a metà anno ci facciamo dare dai bambini la pagella scolastica per vedere come vanno; e se ci sono voti negativi gestiamo la situazione insieme ai genitori. Francesco era piccolo e aveva ancora i giudizi sulla pagella, ma devo dire che il rendimento a scuola era ottimo"."Dopo gli allenamenti mi fermavo da solo con lui per farlo esercitare su alcune cose perché si vedeva che era già più avanti degli altri. Anche come altezza, aveva 15/20 cm in più dei suoi coetanei"."E' chiaro che il fattore fortuna ha la sua importanza, ma Francesco per esempio ha sempre avuto l'istinto di andare a segnare. Faceva il movimento corretto per anticipare il pallone, e anche quando lo mettevo in porta riusciva a fare gol"."Quando lavoro con i bambini di 5 anni penso più a farli divertire che a vincere, così dopo che Francesco segnava 4/5 gol lo toglievo o lo mettevo in porta per evitare che facesse tutto lui. Quando faceva il portiere, se non sapeva a chi passarla metteva il pallone per terra, saltava tutti e segnava"."Lo vedi subito quando un bambino è lì solo per divertirsi, se mandato dai genitori o perché è determinato a continuare il percorso. Era sempre lì, anche durante gli allenamenti del cugino"."Certo, mi hanno mandato il video quasi in diretta. E mi sono ricordato che anche quando era con me provava cose che altri non facevano. Dico sempre a tutti, ragazzi e genitori, che se il bambino vuole fare la rovesciata è giusto che la provi. E Camarda ne faceva tante. Nel momento in cui si dice a un bambino di non farla lui non la proverà più. Francesco invece provava anche i colpi di testa quando arrivava un pallone alto, una cosa insolita per un bambino"."Ha sempre il tempismo corretto, è al posto giusto al momento giusto. E ha una grande determinazione, vi racconto un aneddoto"."A 6 anni ha iniziato ad allenarsi con il Milan, dopo un mese ha avuto un po' di timore e ha detto all'allenatore che sarebbe tornato da noi. Così è stato. Ma noi è tornato in rossonero e ha iniziato la sua avventura lì"."Paga un po' di timidezza, ma giocando sotto età ci può stare. Gli servirebbe più cattiveria agonistica".Paga un po' da come lo vedo io la timidezza. Sotto età ci può stare, ma potrebbe osare di più. Più cattiveria agonoistica gli serve."E' sempre stato legato al Milan, se lo fanno giocare e gli danno fiducia può diventare davvero una barriera. Ma se non trova spazio c'è il rischio che possa andare via".