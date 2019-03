Per Marco Benassi, la partita contro il Torino ha sempre un sapore speciale. Capitano in tenera età - scrive il Corriere Fiorentino - ha scritto pagine importanti della società granata, anche in ambito europeo con la notte del San Mames. E, ironia del caso, potrebbe scendere in campo domenica al 'Franchi' proprio con la fascia al braccio, stavolta della Fiorentina. Data la squalifica di German Pezzella, l'erede naturale sarebbe Federico Chiesa, come già accaduto in stagione. Ma considerate le condizioni fisiche del classe '97 è probabile che tocchi al centrocampista prende in mano le redini da leader.