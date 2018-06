Medhi Benatia è a Torino. Terminata l'esperienza al Mondiale in Russia con il suo Marocco, questa mattina il difensore ha fatto shopping allo Juventus Store e poi ha fatto tappa nella sede del club bianconero per sbrigare alcune pratiche organizzative.



In ogni caso non è da escludere un incontro con i dirigenti bianconeri per parlare del suo futuro, come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso Benatia. Rudi Garcia, che lo ha già allenato ai tempi della Roma, se lo portarebbe volentieri al Marsiglia. In caso di una sua cessione, la Juventus darebbe poi l'assalto all'uruguaiano Diego Godin dell'Atletico Madrid.