E adesso la Juve non si ferma più. Anche se per ogni acquisto futuro coinciderà una partenza. In difesa si balla dunque: Mehdi Benatia continua a lanciare messaggi d'addio, Daniele Rugani è finito nel ricco e determinato mirino del Chelsea aspettando che il fattore Maurizio Sarri possa innescare il mercato dei Blues. Intanto la Juve si è mossa ed ha scelto: il primo della lista è Diego Godin. Il leader dell'Uruguay e dell'Atletico Madrid è da tempo marcato stretto dagli uomini di mercato bianconeri ed ora la macchina si è azionata.



CONTATTI AVVIATI – Dopo i primi sondaggi esplorativi ora la Juve fa sul serio. Contattato l'entourage del giocatore, a cui è stato prospettato un ruolo da titolare ed un contratto lungo: non spaventano i 32 anni di età già compiuti da Godin, la società bianconera è sicura che possa essere lui il miglior acquisto possibile per la difesa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Non solo. Nel cercare di convincere il giocatore, dalla Juve è arrivata una garanzia: se Godin dovesse dire sì al progetto bianconero, Beppe Marotta e Fabio Paratici garantirebbero il fatto di portarlo a Torino. Perché pur provando a trattare con l'Atletico Madrid sul prezzo e le modalità di pagamento, la Juve si è detta pronta anche a pagare la clausola rescissoria (scesa a circa 20 milioni di euro in quello che sarà il suo ultimo anno di contratto, in scadenza il 30 giugno 2019) nel caso in cui con i Colchoneros non si dovesse giungere ad un differente accordo. La palla dunque è tra i piedi di Godin, che a sua volta si vorrebbe prendere tutto il tempo necessario per decidere dando in questo momento la priorità al Mondiale. La Juve, invece, ha già scelto.



@NicolaBalice