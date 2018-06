Eliminato dal Mondiale di Russia con il suo Marocco, Medhi Benatia si prepara a sciogliere i dubbi sul proprio futuro, che può essere lontano dalla Juventus. Alle aperture al trasferimento fatte dallo stesso giocatore potrebbe seguire davvero la cessione di fronte alla giusta offerta (non meno di 25 milioni di euro). Secondo La Gazzetta dello Sport, almeno due club sono in concorrenza con l’Olympique Marsiglia per il difensore: l’Arsenal di Unai Emery e soprattutto il Borussia Dortmund, pronto a riportare Benatia in Bundesliga dopo l’esperienza con il Bayern.