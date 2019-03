Medhi Benatia, ex difensore della Juventus passato a gennaio ai qatarioti dell'Al Duhail, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il livello del campionato italiano è migliorato rispetto a 3 anni fa, non è un torneo facile, anche se la Juventus sembra più forte delle altre. Basti pensare che lo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine contro un grande Napoli. La forza che ha la Juve è quella di non sbagliare neppure una partita, alla Juve si lavora sempre allo stesso modo a prescindere dal fatto che si giochi contro il Frosinone o contro il Napoli".



SCUDETTO 2018 - "L'anno scorso il Napoli giocava meglio della Juve, ma noi siamo stati più concreti, più duri. Non a caso abbiamo ottenuto una striscia di 16 o 18 partite senza prendere gol, un traguardo che il Napoli non sarebbe stato capace di ottenere. Come diceva Allegri, arrivare primo o secondo fa tutta la differenza: alla Juve o lo capisci subito o vai fuori".



SU CHIELLINI - "A livello difensivo non c'è nessuno come lui. Lo sapevo già prima di giocare con lui, ma guardandolo tutti i giorni in allenamento mi sono reso conto che nel difendere non c'è proprio nessuno migliore di Chiello".



SU KOULIBALY - "Mi piace molto, una brava persona. E' cresciuto, diventerà uno dei più forti al mondo".