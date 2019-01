Un mercato di attesa, alla ricerca di occasioni e con lo sguardo volto alla prossima estate. È questo il gennaio che sta vivendo la Juventus, con l'agenda di Fabio Paratici sempre ricca di appuntamenti. E dopo aver risolto la grana legata a Gonzalo Higuain, Calciomercato.com eri, come raccontato da , c'è stato un incontro tra l'agente del marocchino, Moussa Sissoko, e lo stesso Paratici. Un summit utile per fare il punto della situazione,Una volontà che fin qui si era sempre scontrata con la volontà della Juve, che ha risposto con freddezza ai sondaggi arrivati da Germania e Francia - Schalke 04 e Marsiglia su tutte. Qualcosa, però, sta cambiando.Per sbloccare la situazione manca però un ultimo tassello, ovvero il sostituto di Benatia in rosa. Per motivi tecnici e di bilancio, i bianconeri cercano un'occasione, un centrale in prestito e che possa essere subito pronto. Se lo troveranno, allora Benatia potrà salutare la Juve e la Serie A.