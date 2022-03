, ex difensore di, ha parlato a Tuttojuve.com dell'addio diai bianconeri: "Se me l'aspettavo? No, onestamente no. Paulo, per me, è la Juve, negli ultimi anni è sempre stato al centro del progetto come numero 10, goleador e capitano in assenza di Giorgio (Chiellini ndr). E' sempre stato innamorato della Juventus, purtroppo ha avuto alti e bassi con la società e la decisione finale è stata questa. A me dispiace tanto, perché Dyba avrei voluto vederlo ancora qui a Torino. Dove andrà? Paulo lo vedo solo alla Juve in Italia, non in altri club. Lui ormai è un top player, per questo avrà possibilità di giocare in Spagna, Francia, Germania. Questo è fuor dubbio. Farà bene in qualsiasi squadra, gli auguro di prendere la decisione giusta. E' un vero amico, gli voglio un gran bene".- "Sicuramente dovrà essere un grande giocatore. Sostituire Dyba con Salah sarebbe una grande idea, ma per me è molto difficile. E' attualmente uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, non so se la Juve di oggi sia capace di portarlo a casa.è stato sfortunato con gli infortuni, ma l'ho apprezzato fin da subito. Lo vedo bene, ha forza sulle gambe e tecnicamente è molto bravo., questo ragazzo può diventare davvero un fenomeno. Potrà fare grandi cose., così da diventare un giocatore decisivo per questi colori".- "Ho letto che è stato nuovamente accostato il nome di. La sua grande qualità è riconosciuta in ogni angolo del mondo, per cui non c'è neanche bisogno di presentarlo. Tutti sanno, poi, che è innamorato della Juve. Se dovesse tornare a vestire la maglia bianconero, in mezzo al campo sarebbe un grande upgrade".- "sistemerebbe la difesa della Juve per i prossimi cinque anni, quella con de Ligt sarebbe la coppia perfetta. Posso raccontare un retroscena che lo riguarda: al Bayern, infortunato, mi trovavo allo stadio per assistere alla sfida tra i miei compagni e lo Stoccarda. Ricordo di aver scritto a Simone Beccaccioli, match analyst della Roma e uomo di fiducia di Sabatini, dicendogli che c'era un difensore forte da monitorare. Forse è stato merito mio, ma questo non l'ho mai saputo. Però Rüdiger ha fatto bene in giallorosso ed è cresciuto ulteriormente al Chelsea, può giocare con entrambi i piedi ed è un ragazzo molto serio e perbene. Sarei contento se arrivasse a Torino".