Potrebbe essere ai titoli di coda l'avventura di Medhi Benatia alla Juventus. Il difensore del club bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in Russia, al termine della sfida tra il Marocco e il Portogallo: "Andrò in vacanza, mi godrò famiglia e riposo. Rinnovo? Dalla società non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho ancora di anni di contratto e a Torino sto bene, però...". Benatia non chiude a un addio alla Juventus già in estate: "Però a 31 anni devi farti della domande. Il club comprerà giocatori nuovi per rinforzarsi, staremo a vedere... Faremo il punto con i dirigenti, ma se rimango sono felice".