L'aggressione da parte di un tifoso ai danni del centrocampista del Benevento Roko Jureskin, colpito mercoledì da un pugno al volo fuori dal centro di allenamento dei sanniti, ha inevitabilmente suscitato sdegno e condanna ad ogni livello. Ma c'è anche chi è voluto andare oltre, manifestando l'intenzione di rendere concreta la propria vicinanza al giocatore.



Con un tweet apparso sul proprio canale social ufficiale, la Reggina, prossimo avversario in campionato dei campani, ha annunciato che adotterà una bella iniziativa nei confronti del ragazzo: "La Reggina dedica un pensiero al calciatore Roko Jureskin, eprimendogli massima solidarietà in attesa di salutarlo e abbracciarlo sabato prossimo a Benevento".



Un gesto in netta antitesi a quello ricevuto da Jureskin due giorni fa che certamente non potrà che fare piacere al diretto interessato.