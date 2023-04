Perugia-Reggina (calcio d'inizio alle ore 20.15) è un recupero della 29esima giornata di campionato in Serie B, non disputata lo scorso 11 marzo per il rischio di terremoti in Umbria.



Intanto la Reggina allenata da Filippo Inzaghi è precipitata all'ottavo posto in classifica (l'ultimo buono per i playoff) con 42 punti, 8 in più del Perugia, diciassettesimo in zona playout a quota 34.