Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara persa per 2-0 contro l’Atalanta: “Difensivamente abbiamo fatto un'ottima partita contro una super squadra, il primo gol è di un fuoriclasse con una giocata incredibile, il nostro portiere è stato poco impegnato, avevo paura della reazione dopo il Cagliari invece la squadra ha dato tutto quello che aveva, Barba ci è andato vicino al gol, abbiamo creato poco ma l'Atalanta è forte e la mia squadra c'è ed è viva, col Crotone dobbiamo vincere".



SALVEZZA- “Noi non guardiamo gli altri, dobbiamo vincere le prossime due, alla nostra portata, una alla volta, prima vincere contro il Crotone e poi giocarci l'ultima".



CALDIROLA- “Mi dispiace che non ci sarà contro il Crotone perché era affranto per il rosso, ma due gialli nel giro di un minuto dispiacciono, perdiamo chi stava facendo bene".