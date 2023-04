Sono bastate poche ore al Benevento per individuare il sostituto di Roberto Stellone, dimessosi ieri dopo la sconfitta interna con la Spal.

Al posto dell'ex centravanti romano, a sua volta subentrato a Fabio Cannavaro ad inizio febbraio, a sedersi sulla tribolata panchina dell'ultima forza del torneo cadetto sarà Andrea Agostinelli.



L'accordo tra le parti, secondo quanto scrive il portale OttoPagine, sarebbe già stato raggiunto nella serata di ieri, quando Agostinelli ha comunicato la cessazione del rapporto professionale in essere con il club maltese del Gudja United di cui aveva assunto il controllo la scorsa estate. L'annuncio del suo sbarco nel Sannio è atteso per questa mattina. L'ex centrocampista avrebbe diverrà quindi il quarto allenatore stagionale dei giallorossi che avevano iniziato il campionato con Fabio Caserta al timone.



Per Agostinelli, che alle spalle ha una lunga carriera da tecnico, si tratta di un ritorno nel calcio italiano dal quale mancava da dieci anni esatti. L'ultima sua esperienza nel nostro Paese risale infatti alla primavera 2013 quando guidò il Varese in Serie B nell'ultima parte del torneo, anche in quel caso subentrando in corsa ad un collega, nella fattispecie Fabrizio Castori.