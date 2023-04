Piove sul bagnato in casa Benevento. Il tecnico, dopo la clamorosa e pericolosa sconfitta interna con la SPAL per 1-3 che rischia di lasciare la Strega all'ultimo posto con sei partite da giocare,in diretta tv su Ottochannel.- "Sono mortificato. Abbiamo fallito anche questo appuntamento fondamentale per il nostro campionato. Chiedo scusa a tutti. Non sono riuscito a dare ciò che volevo, pur mettendoci il massimo dell'impegno. Ci tenevo tanto a fare bene per la piazza, per l'entusiasmo del presidente. Non ci sono riuscito, ho dato le mie dimissioni. Spero possano dare qualche scossa. Non penso di dare più qualcosa. Sono mortificato e chiedo scusa. Sono sicuro che i calciatori abbiano dato il massimo. Non siamo riusciti a migliorare. Spero la mia decisione possa dare una scossa"A questo punto il Benevento potrebbe optare per la soluzione interna affidando la panchina al mister della Primavera Gennaro, senza dimenticare che sotto contratto c'è ancora Fabiosostituito in un primo momento da Fabio Cannavaro nel corso della stagione. .