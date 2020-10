Benevento-Bologna 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 66' Lapadula (Be)



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita (72' Improta), Schiattarella, Hetemaj (62' Dabo); Iago Falque (72' Tuia), Caprari (62' Sau); Moncini (14' Lapadula). All. Inzaghi



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (77' Sansone), Medel (18' Danilo), Tomiyasu, Hickey (67' Denswil); Schouten, Svanberg (77' Vignato); Skov Olsen (67' Orsoloni), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic



Arbitro: Sozza di Seregno



Ammoniti: 73' Svanberg (Bo), 78' Schiattarella (Be), 82' Foulon (Be)