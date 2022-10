Ancora alle prese con una vera e propria emergenza infortuni, Fabio Cannavaro può abbozzare un sorriso per il possibile ritorno a disposizione di Kamil Glik.



Il difensore polacco, fuori nelle ultime quattro gare a causa di un problema muscolare, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo e per essere convocato in occasione del prossimo impegni dei sanniti, quello di sabato prossimo in casa contro il Bari.