Benevento-Carpi 3-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 1' Improta (B), 16' Vitale (C), 38' Maggio (B), 68' rig. Viola (B)



Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Antei, Improta; Del Pinto, Viola (76' Crisetig), Buonaiuto (67' Di Chiara); Ricci (85' Tello); Armenteros, Coda. All. Bucchi.



Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik (45' Mustacchio), Sabbione, Kresic, Poli (78' Pezzi); Rolando, Coulibaly, Vitale, Marsura; Crociata (57' Vano); Arrighini. All. Castori.



Arbitro: Prontera di Bologna



Ammoniti: 56' Buonaiuto (B), 68' Kresic (C)