Il Benevento è pronto a cedere, in prestito, Pietro Iemmello. Il giocatore, rientrato dal prestito al Perugia, secondo la Gazzetta dello Sport lascerà l'Italia per volare in Spagna, con il Las Palmas pronto ad accoglierlo: tutto fatto, manca solo da stabilire la parte d'ingaggio che dovranno pagare le Streghe.