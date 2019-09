Benevento-Cosenza 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 93' Armenteros (B)



Benevento (4-4-2): Manfredini; Maggio, Volta (45' Antei), Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Improta (70' Kragl); Sau (81' Armenteros), Coda. All. Inzaghi.



Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Bruccini, Greco, Kanouté (77' Sciaudone), Baez; Riviere (64' Carretta), Machach (59' Pierini). All. Braglia.



Arbitro: Dionisi de L'Aquila



Ammoniti: 29' Riviere (C), 57' Kanouté (C), 65' Idda (C), 71' Perina (C), 82' Greco (C), 94' Coda (B)