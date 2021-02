Cambia numero di maglia Adolfo Gaich. L'attaccante argentino, arrivato dal CSKA Mosca, ha lasciato la numero 23 per la 7, per onorare la memoria di Carmelo Imbriani, ex capitano delle streghe scomparso nel 2013: colpito dal ricordo, l'argentino ha deciso di prendere quel numero di maglia.