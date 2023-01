Ore frenetiche per gli operatori di mercato del nostro calcio, tutti alle prese con il tentativo di mettere a segno gli ultimi colpi prima della fine delle trattative, fissata per il prossimo martedì.



Tra questi all'opera ci sono anche i dirigenti di Benevento e Reggina che da un paio di giorni stanno discutendo di un possibile scambio di punte. I sanniti sono interessati al 24enne honduregno Rigoberto Rivas, mentre i calabresi accoglierebbero di buon grado Antonino La Gumina, 26enne di proprietà della Sampdoria ma in prestito ai giallorossi.