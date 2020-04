Il direttore sportivo del Benevento (serie B), Pasquale Foggia ha dichiarato a OttoChannel: "Mi sento costantemente con l'allenatore Filippo Inzaghi, di questi tempi parlo più con lui che con mia moglie. Ma non mi ha fatto alcun nome di mercato, abbiamo solo parlato di esigenze di squadra, di eventuali carenze che si potrebbero avere in serie A. Ha ampia fiducia nella società. Ovviamente l'ossatura della squadra sarà confermata, non abbiamo alcuna intenzione di smantellarla".