Nella settimana che porta alla sfida di campionato contro la Fiorentina, è tornato a parlare il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia: "Sarà dura. La Fiorentina è una grande squadra, a prescindere dal cambio che c’è stato tra Iachini e Prandelli. E’ chiaro che dopo un esonero i calciatori cercheranno di dare qualcosa in più. Affronteremo una rosa importante".



Sulle condizioni di Iago Falque: "Sta svolgendo un personale programma di recupero dall’infortunio. Contiamo di averlo a pieno ritmo nei prossimi incontri".



Sui rimpianti nel mercato estivo: "Sicuramente Remy. E’ un calciatore che avevamo ingaggiato, poi è sfumato per altri motivi. Per il resto abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, anzi siamo andati anche oltre".