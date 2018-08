Il Benevento, dopo due settimane serrate di trattativa, aveva trovato un accordo con il Leicester per il prestito di Kapustka. Il trequartista aveva raggiunto nella giornata di ieri Roma per sottoporsi alle visite mediche con i sanniti. Tutto sembrava andare per il verso giusto, il prendo al lavoro svolto dagli intermediari. Poi il clamoroso dietrofront: Kaputska ci ripensa e torna sui suoi passi. Le storie incredibili che racconta a volte il calciomercato.