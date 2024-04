Juventus, una maxi rosa per la prossima stagione: quanti acquisti arriveranno, da chi ripartire e chi salutare

Iniziamo da un dato: 27. E' il numero dei giocatori a disposizione diin questa stagione. Ed è un numero che va ulteriormente contestualizzato, considerando nel totale ancora Paul Pogba, Nicolò Fagioli e Mattia De Sciglio (praticamente, tre calciatori che non ci sono mai stati, per un motivo o per un altro) e aggiungendo alla stessa cifra, arrivati nel mese di gennaio rispettivamente da Lille e Southampton.In un modo o nell'altro,li ha ruotati tutti, concedendo possibilità sparse a una rosa che ha risposto all'appello in maniera discontinua. C'è chi ha vissuto sulle ali di un entusiasmo ritrovato - vedi Vlahovic - e chi si è spento dopo un ottimo inizio, vedi il reparto difensivo. Ma sarebbe, questa, una rosa all'altezza della prossima Champions League? Il dubbio che attanaglia i tifosi è proprio questo. E Giuntoli non è esente dal porsi certe questioni.

Primo punto: in una stagione che rischia di allargarsi fino a 60 partite,Via, dunque, calciatori che non hanno più nulla da dare alla squadra.Gli esempi sono sempre gli stessi e la società ha già le idee chiare:chiuderà il rapporto con il club dopo 9 anni, a rischio anche Mattia De Sciglio, che senza Allegri potrebbe faticare a trovare spazio. Moise, infine, è praticamente certo di trovarsi un'altra sistemazione.