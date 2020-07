Il Benevento quest'anno ha stradominato il campionato di Serie B e la prossima stagione giocherà di nuovo nella massima serie italiana. Si pensa già in ottica futura, con tantissimi nomi accostati al club sannita. A tal proposito ecco arrivare le parole del direttore sportivo, Pasquale Foggia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Llorente sarebbe il top non solo per noi ma per tantissime squadre. Però da qui a dire che verrà da noi ce ne passa. Ho letto tanti nomi, dal suo a quello di Younes del Napoli, ma si sta facendo troppa confusione. Troppi nomi. Hamsik ha dei costi molto alti. Ho letto che era in città a casa di Maggio, ma in realtà ora ricomincia il campionato in Cina. Voci del genere non fanno bene al Benevento".