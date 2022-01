Il ds del Benevento Pasquale Foggia ha fatto il punto sul mercato di gennaio: "Operazioni con la Salernitana? Ascolto ogni proposta e la valuto con la società, ma al momento non c'è nessuna trattativa in corso; non mi hanno mai chiesto né Letizia e né Lapadula - ha detto a Seitv - Incedibili? Si parla tanto, poi succede che Cristiano Ronaldo lascia la Juve".