Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Radio Kiss Kiss Napoli del cammino delle Streghe, capolista in Serie B: " Il Benevento in A non sarebbe una meteora. L’Atalanta sta dimostrando di poter fare calcio sul serio ma dieci anni fa era in Serie B. Sono dodici anni che lavoriamo per fare bene e per crescere tutti insieme. Puntiamo molto sul settore giovanile e purtroppo i ragazzi fuggono tutti ai club del nord. Noi vogliamo imitare l’Atalanta e quei club del nord per costruire qualcosa di importante qui al sud. Io sono per le cooperative e per le società. Non rifiuterei mai una collaborazione con il Napoli ma ricordo che i matrimoni si fanno in due".