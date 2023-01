Forze fresche in arrivo per l'attacco di Fabio Cannavaro e del suo Benevento.

Il club sannita ha raggiunto l'accordo con la Ternana per il trasferimento in Campania di Stefano Pettinari.



La punta romana, cresciuta nelle giovanili giallorosse che venerdì compirà 31 anni, saluta l'Umbria dopo un anno e mezzo. Nel corso di questa stagione, in cui è sempre sceso in campo quanto era a disposizione ma mai per un'intera gara, Pettinari ha realizzato appena due reti. La prima nella partita d'andata proprio con il Benevento, la seconda sabato nella sfortunata trasferta in casa della Reggina, persa 2-1 dalla Ternana.



Pettinari sbarcherà a Benevento in prestito oneroso con diritto di riscatto.