In casa Benevento tiene banco la complessa trattativa per il rinnovo di Massimo Coda. I dubbi sul nuovo contratto con il Benevento - scrive Il Sannio Quotidiano - non sembrano voler lasciare scampo all’attaccante, ancora alle prese con una trattativa tutt’altro che semplice e che vede il suo entourage e la società sannita ancorati su due diversi fronti. Manca l’accordo per il nuovo matrimonio ed aumentano i mal di testa soprattutto in relazione alle prossime settimane, quando il mercato di gennaio entrerà finalmente nel vivo. Sullo sfondo c'è il Monza, spettatore interessato