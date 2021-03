Benevento, allarme rosso. Cinque soli punti in undici partite, con la vittoria che manca dal 6 gennaio, hanno riportato la navicella giallorossa a ridosso della zona retrocessione, proprio in vista di un incontro sulla carta proibitivo, in casa della Juventus. I bookmaker, che fino alla settimana scorsa avevano stilato quote ottimistiche sulla salvezza della squadra di Inzaghi, hanno cambiato bruscamente rotta dopo la secca sconfitta (1-4) con la Fiorentina, sabato scorso: gli analisti, ad esempio, danno la retrocessione del Benevento a 2,60. A parte il Crotone, che non ha quota, sta peggio soltanto il Parma, a 1,25.

Molto più ottimistiche le previsioni per squadre che attualmente in classifica sono al di sotto dei sanniti: la retrocessione del Cagliari (4 punti in meno) è a 2,90, quella del Torino si gioca a 3,00. Ha più possibilità di cavarsela anche lo Spezia (a 3,00), malgrado in classifica abbia gli stessi 26 punti del Benevento. Difficile attendersi una svolta domenica: la vittoria della Juventus è data a 1,16, un altro pareggio, dopo quello dell'andata è ad alta quota, 7,50. La vittoria del Benevento sarebbe un evento da 15,50.