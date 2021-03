Niente intervista post-partita per Filippo Inzaghi. Dopo il ko contro la Fiorentina, in casa Benevento è il ds Pasquale Foggia a presentarsi ai microfoni di Sky: "In questo momento è giusto che l'allenatore e la squadra si isolino per analizzare la partita. Inzaghi a rischio? Assolutamente no, è giusto che in questi momenti parli la società. Da domani inizia un ritiro, serve un confronto da uomini da parte di tutti per analizzare un momento che dura da un po'. E' evidente che ci siano difficoltà, le porta la Serie A ma ce le stiamo anche trascinando. Sono mentali, i giocatori e la guida tecnica sono gli stessi del girone d'andata. Serve fare un esame di coscienza tutti, io per primo, e trovare una soluzione tutti insieme. Siamo tutti sulla stessa barca e ne usciremo tutti quanti da uomini. Non voglio cercare alibi, non è da me. Ma se c'è il Var va usato: i rigori si possono dare o non dare, ma almeno vederli... Poi si può sbagliare, ma il braccio di Caceres non è attaccato al corpo. Ci sono modi e modi di non fare punti, queste sono sconfitte che pesano per il modo in cui arrivano. Ciò che fa rabbia è non provarci prima di subire 3 gol".



SU INZAGHI - "Niente intervista? Non è nessun intervento forte, ma in questo momento sono tutti molto amareggiati, preferisco restino insieme".