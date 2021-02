Domenica andrà in scena Napoli-Benevento per la ventiquattrsima giornata di Serie A. Sarà nuovamente la sfida tra i fratelli Insigne, Roberto sponda sannita e Lorenzo partenopea. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato un'intervista Roberto Insigne. Queste le parole dell'attaccante del Benevento:



NAPOLI-GRANADA - "Il Napoli ci proverà in tutti i modi a rimontare il Granada. Ho sentito Lorenzo, sono carichi, spero in una vittoria degli azzurri stasera".



CRISI - "Il Napoli non credo sia in crisi. Ci sono calciatori straordinari, un allenatore che stimo come uomo e come professionista. Non sottovaluteremo la gara di domenica, anzi".



BENEVENTO - "Benevento non mollerà nulla. la strada è lunga, vogliamo fare il maggior numero di punti nelle prossime gare. Incluso quella di Napoli. IL Presidente, il DS, il mister, hanno messo a disposizione della squadra grandi professionisti che ci trasmettono tanto".



NAPOLI-BENEVENTO - "Speriamo in un risultato positivo rispetto alla gara d'andata. Per me sarà un'emozione incredibile scendere in campo al 'Maradona'. Devo essere concentrato già da adesso per domenica. So come gestire l'ansia ma sono emozionatissimo, devo ammetterlo".



LORENZO - "Giocare contro Lorenzo? A Benevento, per così dire, avevo paura: lo conosco bene, può inventare una cosa da un momento all'altro".



I GENITORI - "Mamma e papà auspicano una bella gara e che possiamo magari segnare tutti e due...!".