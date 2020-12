Roberto Insigne, esterno offensivo del Benevento, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CalcioNapoli24. Queste le sue parole inerenti Maradona e suo fratello, Lorenzo Insigne:



MARADONA - "Dall'hotel allo stadio ho sentito 7-8 volte la canzone 'La Mano De Dios'. Per noi era come un padre, è andato via qualcuno di importante. Per questo siamo dispiaciuti".



LORENZO CONTRO LA ROMA - "Il gol contro la Roma? Mi ha detto che era quello che ci voleva per omaggiare al meglio Maradona".



FUTURO LORENZO - "Non pensa minimamente ad andare via né oggi né un domani. Vuole diventare per Napoli ciò che è stato Totti per la Roma".