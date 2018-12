Roberto Insigne, esterno offensivo del Benevento, ma di proprietà del Napoli, parla dopo la vittoria sul Crotone: "Sul rigore no problem, il rigorista è Massimo. Sono molto contento per il suo gol. Il mio ruolo è esterno d'attacco ma sono pronto anche a giocare seconda punta. Sono sempre stato bene ma come sono stato fuori io, lo sono stati gli altri. Noi ce la metteremo sempre tutta perché abbiamo un obiettivo e vogliamo lottare fino alla fine".