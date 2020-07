Roberto Insigne è stato tra i principali protagonisti della promozione di quest'anno del Benevento. L'esterno napoletano ha collezionato 7 reti e 4 assist in Serie B. Intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato proprio di promozione e ambizioni personali:



BENEVENTO - "Ho ancora due anni di contratto, voglio sfondare in Serie A. Poi non so cosa pensa il mister. Vigorito e Foggia mi hanno dato tanto, spero di ricambiare la fiducia che hanno nei miei confronti. Fosse per me darei il tutto per tutto in Serie A. Sceglieranno loro".



OBIETTIVI - "Per l'ambiente, per la società possiamo anche lottare per l'Europa League, però poi scendi in campo e la situazione cambia. Ci saranno tanti acquisti, tutto dipenderà da come si muoverà la società sul mercato".



LORENZO - "Sono sempre davanti alla TV quando gioca lui e lui fa altrettanto con me. Giocare insieme? Un sogno che avevo da bambino, già è tanto giocare contro e scambiarci la maglia l'anno prossimo".