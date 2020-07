ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Il grande rimpianto è l'inizio di stagione, un peccato soprattutto per quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto un recupero importante con Gattuso, ma resta l'amarezza., un allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, ioMi rendo conto che la mia è un’autocritica: siamo professionisti, dovremmo camminare da soli, ma noi forse in quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo."., gli ho risposto serenamente che avrei fatto altre scelte.Anche se non è facile perché le aspettative sono sempre alte e al minimo errore paghi. A me non sono mai stati fatti sconti, ma da un paio d’anni ho capito che dovevo migliorare anche fuori dal campo e ora va molto meglio