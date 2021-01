Al termine del ko contro l'Inter,ha parlato a Dazn: "Era una partita complicata, si è messa subito male. L'intervento su Lapadula non avrebbe cambiato nulla, ma c'era un giallo o un rigore, alla fine l'arbitro mi ha detto che ha sbagliato. Magari non cambiava nulla, ma sull'1-1 cambiava mentalmente. L'Inter è una squadra straordinaria, poi ci siam fatti gol da soli e la squadra ha mollato"."Sapevamo fosse difficile, ma avrei voluto perderla in un altro modo. Abbiamo avuto 2-3 palle, la squadra mi sembrava in partita, ma il 2-0 ci ha tagliato le gambe. E' dura poi rincorrere una squadra come l'Inter. Non sono queste le partite che ci devono far fare punti, anche se ci speravo. Rimbocchiamoci le maniche, il nostro campionato sin qui è positivo ma durissimo. Abbiamo dietro squadre come Torino e Fiorentina che non c'entrano nulla con la salvezza"."Lo abbiamo voluto perché ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti. E' fermo da un po', non ha i 90', ma da martedì si allenerà. Speriamo di poterlo portare in panchina con la Sampdoria, magari dargli 20'. Abbiamo preso anche Depaoli, forse arriverà ancora qualcuno, la società si fa sempre trovare pronta"."Abbiamo dovuto cambiare in queste due partite perché avevamo fuori alcuni giocatori, Iago Falque non è pronto per giocare dall'inizio, Caldirola era fuori da due mesi, Tuia non c'era. Col Torino avevamo fatto bene. Chi mi conosce sa che non credo molto ai sistemi di gioco".