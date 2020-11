Una frase. Quella frase: "Era un rigore imbarazzante". E via col cartellino rosso. Alvaro Morata dice addio al derby. Ecco, ha fatto la frittata. Il danno e la beffa, dal sorriso per il gol del vantaggio alla rabbia per quel penalty mancato. Nei minuti di recupero dell'1-1 col Benevento l'attaccante spagnolo si era scontrato in area con Tuia finendo a terra. Pasqua ha lasciato proseguire tra le proteste generali dei giocatori bianconeri, ma Alvaro era il più arrabbiato. E infatti, tre minuti dopo, a partita già finita, si è preso l'espulsione.

