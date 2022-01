Escluso dalla lista dei convocati per la gara col Monza, l'avventura di Gianluca Lapadula al Benvento sembra arrivata agli sgoccioli. Poco fa l'allenatore Caserta ha motivato l'assenza dell'attaccante dalla lista dei convocati spiegando che il giocatore vuole lasciare il club, ma"Con riferimento alle dichiarazioni rese dal Sig. Fabio Caserta in data odierna, secondo le quali Gianluca Lapadula avrebbe affermato di voler andare via da Benevento e di non voler giocare già contro il Monza, si intende precisare quanto segue.alla riapertura del mercato invernale. E' probabile quindi, alla luce delle sue odierne dichiarazioni, che il Sig. Caserta non sia stato reso edotto di tale circostanza. Restano i 10 goal realizzati fin d'ora in Campionato i quali, davvero, la dicono tutta sulla professionalità, il rendimento e l'attaccamento di Lapadula alla maglia del Benevento.. Egli, al contrario, ha sempre dichiarato - e nella giornata di ieri anche attraverso messaggi scritti indirizzati ad esponenti della Società - di voler onorare la maglia del Benevento sino all'ultimo istante della sua permanenza.​Lo stesso stupore e sconcerto con il quale ha altresì appreso dell'instaurazione, da parte del Club, di un procedimento disciplinare nei suoi confronti nell'ambito del quale, ovviamente, vorrà far valere tutte le sue ragioni.​​​​​​​​​Avv. Paolo Rodella".