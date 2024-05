Juventus-Allegri, c'è una strada per non finire in tribunale. E c'entra l'Arabia Saudita

Finisce nel peggiore dei modi il sodalizio tra Massimilianoe la. L’esonero è stato ufficializzato venerdì ma ora la partita tra le due parti potrebbe spostarsi in. Questo quanto riporta La Gazzetta dello Sport secondo cui ci sarà un’appendice all'esonero del tecnico. All'orizzonte c'è unche metterebbe fine al suo contratto e gli precluderebbe di percepire l'ultimo anno di stipendio già concordato a

La Juve ha fatto seguito alla comunicazione dell'esonero (arrivata dain un incontro durato 10 minuti alla Continassa, e senza) con unaal suo ex allenatore, in cui sono esposte cinque contestazioni, nella qualeattraverso i comportamenti all'Olimpico (contro arbitri, fotografi, giornalisti e dirigenti). Ragion per cui viene meno il dovere di corrispondere ad Allegri lo stipendio.. Allegri avrà. Dovesse vincere la contesa, la Juve gli pagherebbe tutto lo stipendio e, probabilmente, anche unLa strada sembra dunque segnata anche se, davanti ai due litiganti, se ne apre anche una terza che è quella che porta alla: una transazione insomma che permetterebbe di evitare che si finisca in tribunale.

La palla torna dunque nel campo di Allegri.Secondo Tuttosport, le offerte non gli mancherebbero. Ci sonoche si sono interessati alla sua situazione, ma è soprattuttoche sono arrivate le sirene più allettanti. Allegri era già finito nel mirino della Saudi Pro League con club pronti a proporgli unQuesta volta potrebbe essere la volta buona.