Due pareggi e due sconfitte in quattro partite sulla panchina del Benevento. E' questo lo score di Fabio Cannavaro alla sua prima esperienza da allenatore in Italia, un'avventura che il tecnico avrebbe voluto interrompere in queste ore. La sconfitta di oggi contro il Como infatti ha spinto Cannavaro ha presentare le dimissioni, prontamente respinte dalla società che ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro per dare una scossa.



LA CONFERENZA - Dopo la partita Fabio Cannavaro ha parlato così in conferenza stampa: "Ho dato le dimissioni perché mi sembravano un atto dovuto e Foggia, oltre a essere il direttore sportivo, è anche un mio amico. Ho preferito fare un passo indietro, ma le dimissioni non sono state accettate, mi ha fatto molto piacere che il presidente sia stato fermo nel rifiutarle. I miei messaggi alla squadra arrivano, ma facciamo troppi errori singolarmente. I giocatori arrivano da un momento complicato, ma devono capire la differenza tra giocare a calcio e vincere le partite, serve cattiveria.



I NUMERI - Dopo sette punti conquistati nelle prime sei giornate, il Benevento aveva deciso di esonerare Caserta prendendo Cannavaro al suo posto: due pareggi con Ascoli e Sudtirol nelle prime due partite, prima dei ko con Ternana e Como che hanno complicato la situazione, anche in classifica. I giallorossi sono in zona playout, a 9 punti insieme a Venezia e Como.