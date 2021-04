Due facce della stessa medaglia. Ilgioca un primo tempo da brividi all’, ma nella seconda frazione rischia di pareggiare con ladopo esser stato sotto di tre reti. Ecco i voti della squadra di Pippo: su quattro gol della Lazio può poco. Sfortunato sulla quarta marcatura mandando nella sua porta un cross di Correa, ma si rifà al 56’. Non solo para il rigore a Immobile, ma respinge anche la ribattuta di Fares.: sfortunato nella chiusura al 5’ che porta al suo autogol. Partita difficile per il terzino giallorosso contro un buon Fares, ma pian piano cresce.: non il miglior pomeriggio del difensore polacco che però si riscatta col gol del momentaneo 4-3.: pomeriggio con tante difficoltà per l’ex Roma. Le due punte della Lazio non gli danno punti di riferimento e sul 2-0 prima si perde Immobile e poi si lascia superare troppo facilmente.: il terzino sinistro di Pippo Inzaghi è tornato in campo in un match difficile e un avversario temibile come Lazzari. Non è riuscito a imporsi sull’out mancino. (Al 57’: entra bene in campo. Ingenuo in occasione del 4-3 poi annullato proprio per una sua spinta su Immobile).: partita perlopiù di sacrificio per l’esterno dei campani il quale comunque si impegna per tutta la gara.: prestazione sottotono per il regista di Pippo Inzaghi. Non riesce a imporsi e subisce molto i movimenti delle mezzali della Lazio. (Al 57’: entra lui e cambia la musica. Oltre al gol del 4-2 su rigore e l’assist da angolo sul 4-3, il numero 10 assicura tanta qualità).: tanta corsa come al solito per il centrocampista moldavo. Male nella prima frazione, cresce nella seconda come il resto della squadra. (Al 78’: frizzante nel finale).: corre tanto. Nella prima frazione è bravo a recuperare la palla che porta al gol di Sau. Cresce come il resto della squadra.: è costretto a correre più del solito durante la prima frazione. Al termine di quest’ultima però trova una gemma: destro a giro che batte Reina. (Al 46’: entra col piglio giusto aumentando la fisicità e il dinamismo dei campani).: partita tosta per l’argentino. Gli arrivano pochissimi palloni, non è mai pericoloso e al 55’ compie un fallo da rigore su Milinkovic. (Al 57’: il numero 9 del Benevento entra bene, trova anche il gol, ma la Var glielo annulla, giustamente).: nonostante la sconfitta Pippo Inzaghi merita la sufficienza. Il suo pazzo Benevento ha due facce. Nel primo tempo malissimo. Nella seconda frazione il tecnico legge bene la gara, cambia modulo e rischia di pareggiare. Tiene in apprensione la Lazio sino al triplice fischio di Ghersini.