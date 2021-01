: respinge quello che può: una conclusione di Gosens, una di Zapata, un tentativo di Ilicic, uno di Hateboer e uno pure di Muriel. Per il resto, non può fare nulla, anzi per poco non riesce nel miracolo sul tocco ravvicinato di Zapata: torna da titolare a distanza di mesi, la condizione è approssimativa e si vede. Se la cava col mestiere, ma non basta: tiene tutto sommato bene, ma la fortuna non gli dà una mano. Sfortunata la deviazione sulla rete di Ilicic, poi sfiora il pari nella ripresa, ma sulla ripartenza successiva l'Atalanta chiude la partita: regge nel confronto fisico con Zapata, lo controlla bene per gran parte del match e quando il colombiano segna, lo fa perché Glik aveva lasciato un vuoto nella linea difensiva: nella sua partita c'è la macchia dell'errore che porta al gol di Ilicic: è un suo sciagurato retropassaggio di testa a liberare lo spazio per lo sloveno che non perdona(45': il debutto in Serie A lo ricorderà a lungo, anche perché ci mette quattro minuti per inventare un assist al bacio per Sau. Fa bella figura): prova a sfruttare la sua potenza atletica, ma sbaglia veramente tanto sia quando si tratta di tamponare le iniziative dell'Atalanta, sia quando il Benevento prova a ripartire(57': Inzaghi gli concede un turno di riposo, entra nella ripresa e si vede che non ha la solita brillantezza): è uno di quelli che soffre maggiormente l'intensità degli avversari che non gli danno il tempo di ragionare e la squadra ne risente: corre tanto, ma spesso a vuoto nonostante venga impiegato nel suo ruolo naturale, quello di mezzala. Non era la sua partita(79': passa da terzino ad attaccante con una naturallezza straordinaria: in qualsiasi posizione venga impiegato, non tradisce mai: pochi palloni giocabili, quanto basta per lasciare comunque la sua firma. Il gol - il secondo in tre giorni - dà speranze al Benevento, prima che l'Atalanta dilaghi(57': Inzaghi lo getta nella mischia per sfruttare le ripartenze, ma non si accende mai): stretto nella morsa dei tre difensori dell'Atalanta, ha ancora meno chance delle altre partite(57': le cose non cambiano con l'ingresso del baby giallorosso che prova a fare quel che può)All.: il passivo è pesante, ma era impossibile fare di più per una squadra che si è presentata a questa sfida con otto assenti e che ha chiuso la partita con due giovani della Primavera