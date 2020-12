Parma-Benevento 0-0



Montipò 6,5: non compie nessun intervento decisivo, sicuro nelle uscite



Letizia 6,5: ha il compito di non fare partire Gervinho in velocità e gli copre bene i vani tentativi in contropiede



Glik 6,5: si prende qualche rischio sbagliando passaggi facili ma controlla la difesa



Tuia 6: soffre un po’ le palle alte e perde molti duelli aerei con Cornelius ma il Parma non attacca mai dalle sue parti



(Dal 35’ s.t. Foulon sv)



Barba 6,5: duetta con Improta in fase offensiva e copre Karamoh sulla fascia



Insigne 5,5: gioca largo sulla destra ma prova anche ad accentrarsi, non è mai decisivo sotto porta



(35’ s.t. Tello 5: entra e si prende un cartellino giallo per un brutto fallo)



Ionita 6: si prende un giallo nel primo tempo che gli condiziona la gara ma vince diversi duelli importanti a centrocampo



Hetemaj 7: muscoli e corsa; copre sempre il lato di Gervinho e gli impedisce di ripartire in velocità



Improta 6,5: quando spinge sulla sinistra mette sempre in difficoltà Busi



(Dal 42’ s.t. Dabo sv)



Caprari 5: affronta la sua ex squadra con molta timidezza soprattutto negli ultimi venti metri



(Dal 24’ s.t. Sau 6: prova a farsi vedere negli ultimi venti minuti)



Lapadula 6: chiede palla, si fa vedere spesso in zona gol con due conclusioni pericolose



(Dal 42’ s.t. Di Serio sv)





All. Inzaghi 6: la sua squadra fa la partita ma spreca in zona gol; buon punto in un campo ostico