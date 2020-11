tre reti subite, sulle quali non poteva fare molto.si spegne nel finale, ma per tutta la partita tanta corsa in entrambe le fasi di gioco.fino all'ultimo interviene in modo decisivo per evitare un passivo più consistente. Tenace.soffre soprattutto sui palloni alti, perdendo il tempo nelle chiusure.(al 1' s.t.non incide molto sulla gara, ma soffre abbastanza la fisicità di Kalinic. )non mette quasi mai la giusta concentrazione nelle chiusure e soffre molto le incursioni di Barak e Zaccagni.manca quella forza e quel supporto alla fase offensiva.esce molto stanco nel secondo tempo, dopo una gara comunque sufficiente. Mancava forse quel guizzo in più che avrebbe dato più velocità all'azione.(dal 30' s.t.un poco in difficoltà nei primi minuti di gara, ma col tempo trova la sua posizione in campo e riesce anche a trovare la conclusione da fuori.si divora troppe occasioni nel primo tempo che potevano sicuramente svoltare la partita.(27' s.t.ci prova a trovare lo spunto per le punte ma spesso incontra il muro avversario.)la gara gira tutta intorno a lui. Prima un rigore molto dubbio non dato e poco dopo la sua espulsione per proteste che apre alla rete finale del Verona. Per il resto una gara giocata sempre ad alti ritmi.un gol che sembrava aver ridato linfa alla squadra a incoronare una gara personale molto buona.(dal 30' s.t.il Benevento ha giocato bene, anche se poi non è riuscito a portare a casa un risultato utile. Si può fare di più in fase offensiva, anche se i giocatori a disposizione impongono sempre una manovra palla a terra, data la stazza degli attaccanti.